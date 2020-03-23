وجاء هذا الطلب في رسالة حصلت وكالة فرانس برس على نصها الإثنين، بعث بها كو الى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الأحد، قبل إعلان اللجنة الدولية أنّ خيار إرجاء الألعاب المقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس بات خياراً مطروحاً، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه في غضون أربعة أسابيع.