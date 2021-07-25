وغابت الفعالية الهجومية عن الفراعنة، بالأخص عن النجم رمضان صبحي الذي سنحت له أكثر من فرصة للتسجيل.

وجاء هدف الأرجنتين الوحيد عبر لاعب لنس الفرنسي فاكوندو ميدينا الذي تابع كرة عائدة من القائم.

ورفع "ألبي سيليستي" بهذا الفوز رصيده إلى ثلاث نقاط من مباراتين.

وفيما يلي تصريح لمدرب الفراعنة الكابتن شوقي غريب:

تألق جنياك

من جهتها، عوّضت فرنسا عن خسارتها القاسية أمام المكسيك 4-1، وفازت بصعوبة في الوقت القاتل على جنوب أفريقيا 4-3 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وتدين فرنسا بفوزها لهاتريك أندري بيار جينياك (57، 78، و86 من ركلة جزاء)، وهدف الوقت القاتل من تيجي سافانييه (90+2)، فيما سجل ثلاثية جنوب أفريقيا كوباميلو كوديسانغ (53)، إفيدانس ماكغوبا (72)، وتيبوهو موكوينا (81).

وبهذا الفوز بات منتخب "الديوك" في المركز الثالث مع ثلاث نقاط، فيما حلّ منتخب جنوب أفريقيا في ذيل الترتيب خالي الوفاض.

طردان في مباراة البرازيل

واكتفى منتخب البرازيل حامل اللقب بتعادل مع كوت ديفوار بعد فوزه الافتتاحي على ألمانيا 4-2 في المجموعة الرابعة.

وكان سيليساو قريباً من حسم بطاقة التأهل في يوكوهاما، لكن كوت ديفوار التي تفوّقت على السعودية 2-1 افتتاحاً بدت عنيدة.

والاسوأ من ذلك للبرازيل، طرد لاعب وسط أستون فيلا الإنكليزي دوغلاس لويز في الدقيقة 13 بعد عرقلته يوسف داو المتجه نحو المرمى. وتساوى الفريقان بالبطاقات الحمراء، بعد طرد الإيفواري إيبويه كواسي في الدقيقة 79.

وعوّل العاجيون على جناح برشلونة الإسباني السابق مالكولم لاهدار فرصة خطيرة أمام مرماهم في نهاية اللقاء.