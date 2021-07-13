قال السويسري روجيه فيدرر اليوم الثلاثاء إنه انسحب من منافسات التنس في أولمبياد طوكيو بعد تعرضه لإصابة بالركبة خلال موسم البطولات بالملاعب العشبية.

وأوضح فيدرر عبر تويتر: "للأسف تعرضت لانتكاسة في ركبتي وتقبلت ضرورة الانسحاب من أولمبياد طوكيو".

ويأتي قرار انسحاب السويسري المتوج بعشرين لقباً في بطولات الغراند سلام، من الألعاب الأولمبية عقب خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون على يد البولندي هوبرت هوركاش.

وخضع فيدرر الذي يحتفل الشهر المقبل بميلاده الأربعين، لعمليتين جراحيتين في ركبته العام الماضي، ما تسبب بعدم إكماله الموسم الذي تأثر كثيراً بتداعيات فيروس كورونا، ثم بقراره عدم إكمال بطولة رولان غاروس الشهر الفائت والانسحاب منها عشية مباراته في ثمن النهائي مع الإيطالي ماتيو بيريتيني لأنه أراد الاحتفاظ بقوته لبطولة ويمبلدون.

ورغم ما قيل عن إمكانية اعتزاله اللعب بعد الخروج من ربع نهائي بطولة ويمبلدون التي توج بلقبها الصربي نوفاك دجوكوفيتش وبات بذلك على مسافة ذاتها من فيدرر والإسباني رافايل نادال من حيث عدد الألقاب الكبرى (20)، أمل السويسري الثلاثاء أن يعود الى الملاعب في وقت لاحق من الصيف الحالي.

وكشف "دخلت أصلاً مرحلة إعادة التأهيل مع الأمل بعودة الى الدورات في وقت لاحق من هذا الصيف. أتمنى للفريق السويسري بأكمله أفضل الحظ (في طوكيو) وسأشجع الفريق بقوة من بعيد".