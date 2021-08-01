وجاء فوز اليابان التي كانت متقدمة في الشوط الأول 16-14 لينهي الصراع على المركز الرابع في المجموعة الثانية بعدما رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى نقطتين في المركز السادس بالتساوي مع البرتغال الخامسة والبحرين الرابعة التي واجهت مصر اليوم وخسرت 30-20.

وذهب المركز الرابع للبحرين بسبب تساويها بالنقاط مع البرتغال واليابان وتفوقها بفارق الأهداف نظراً لتجاوزها اليابان بفارق هدفين وخسارتها من البرتغال بفارق هدف.

وحسمت مصر مركز الوصافة منطقياً بعد فوزها على البحرين 30-20 والشوط الأول 15-7 لترفع رصيدها إلى 8نقاط بالتساوي مع الدنمارك قبل مباراة الأخيرة مع السويد (6 نقاط) الثالثة.

وكانت مصر خسرت مع الدنمارك بفارق خمسة أهداف وكسبت السويد بفارق خمسة أهداف أيضاً.

ويصعد أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى ربع النهائي.

وتأهل عن المجموعة الثانية منتخبات الدنمارك ومصر والسويد والبحرين.

وفي المجموعة الأولى انتصرت إسبانيا بفارق كبير على الأرجنتين 36-27 والشوط الأول 17-12.

وضمنت إسبانيا المركز الثاني خلف فرنسا المتصدرة (8 نقاط) فيما خرجت الأرجنتين دون تحقيق أي فوز بالمسابقة.