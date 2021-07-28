منتخب فرنسا وصيف بطل أولمبياد ريو تمكن من فرض إيقاعه في النصف الأول وتوجه إلى الاستراحة متقدما 16-13،
ورغم محاولات الألمان للعودة في اللقاء ونجاحهم في تقليص الفارق، تمكنت فرنسا من الحفاظ على تقدمها بهدفٍ واحد عند نهاية المباراة.
فرنسا إلى ربع نهائي مسابقة كرة اليد
بلغت فرنسا صاحبة ذهبيتي بيجين ولندن ربع نهائي مسابقة كرة اليد بفوزها المثير على ألمانيا بثلاثين هدفا مقابل تسعة وعشرين.
منتخب فرنسا وصيف بطل أولمبياد ريو تمكن من فرض إيقاعه في النصف الأول وتوجه إلى الاستراحة متقدما 16-13،
تقارير إخبارية طوكيو 2020 القناة الأولمبية