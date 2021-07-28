منتخب فرنسا وصيف بطل أولمبياد ريو تمكن من فرض إيقاعه في النصف الأول وتوجه إلى الاستراحة متقدما 16-13،

ورغم محاولات الألمان للعودة في اللقاء ونجاحهم في تقليص الفارق، تمكنت فرنسا من الحفاظ على تقدمها بهدفٍ واحد عند نهاية المباراة.