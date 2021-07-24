المنتخب البحريني تمكن من إنهاءِ الشوط الأول لصالحهِ بواقع ِ ثمانية عشر هدفاً مقابل ستة عشر، وبعد تأخره في النتيجة خلال الشوط الثاني كاد يحقق التعادل بعد أن أتيحت له الفرصة ُ من رميةِ جزاء، غير أنه أخفق في ذلك ليسقُط َ في فخ ِ الخسارةِ بفارق ِ هدفٍ وحيد.