وأردف مؤمن قائلاً إن كرة اليد المصرية أضحت هي الفرحة الحقيقية على صعيد الألعاب الجماعية للشعب المصري، موضحاً أن ما حدث هو نتاج اهتمام ومجهود الجميع وعلى رأسهم الاتحاد المصري لكرة اليد الذي يسير بخطى واضحة في إعداد هذا المنتخب والتخطيط الجيد بشكل عام لكرة اليد المصرية، مشيراً إلى أن الاهتمام بكرة اليد يتضح عندما تتواصل القيادة السياسية مع لاعبي المنتخب لتشجعهم حتى في لحظات الخسارة.

وختم مؤمن حديثه قائلاً إن المنتخب المصري لليد أمامه الكثير من الاستحقاقات التي يستطيع أن يسطر فيها الكثير من الإنجازات أبرزها في الألعاب الأولمبية القادمة "باريس 2024"، مضيفاً أنه كمدرب حالياً، على استعداد على الصعيد الشخصي لخدمة بلاده في أي مجال.

