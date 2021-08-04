وقطعت البطلة الشابة (21 عاماً) السباق خلال 51.46 ثانية محطمةً الرقم العالمي الذي كان بحوزتها في 26 يونيو الفائت والبالغ 51.90.

ونالت مواطنتها دليلة الفضية بأفضل رقم لها 51.58 فيما نجحت الهولندية فمكي بول في خطف البرونزية 52.03 برقم أوروبي جديد.

وهذا أول لقب أولمبي لماكلافلين الوجه الصاعد بقوة في عالم ألعاب القوى. شاركت في ريو 2016 بعمر السادسة عشرة عندما أصبحت أصغر متأهلة من بلادها إلى الألعاب منذ 1972.



وجاء تحطيم ماكلافلين لرقمها العالمي، في سيناريو مشابه لما حصل قبل يوم عندما حطم النروجي كارستن فارهولم رقمه في السباق عينه لدى الرجال ونزل وصيفه تحت الرقم العالمي السابق.



حلّت وراء محمد في نهائي مونديال الدوحة 2019، عندما حطمت الأخيرة رقمًا قياسيًا عالميًا صمد منذ 2003، فعادت وانتزعته في حزيران/يونيو الماضي في التصفيات الأميركية في يوجين.



منذ 2020 يدرّبها بوب كيرسي، وهو المدرب السابق لزوجته البطلة الأولمبية جاكي جوينر-كيرسي ما شكّل منعطفًا مهمًا في مسيرتها وتشارك في التمارين إلى جانب قدوتها أليسون فيليكس الأكثر تتويجًا بين السيدات في ألعاب القوى.



ويعشق هذا المدرب الذي يخوض الألعاب الأولمبية للمرة الـ 12 في مسيرته، استخدام كلمات تتعلق برياضة الملاكمة من أجل تحفيز تلميذته.



ونالت ماكلافلين شرف حصد الذهبية الألف في ألعاب القوى في تاريخ الأولمبياد.