فقد حققت نيف الذهبية منهية السباق بتوقيت قدره 1:15:46 ساعة، فيما أكملت مواطنتيها سينا فري وليندا أنديرغاند منصة التتويج بحلولهما في المركزين الثاني والثالث تواليا لتحصد سويسرا بالتالي ثلاث ميداليات في مسابقة واحدة.

