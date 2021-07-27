فقد حققت نيف الذهبية منهية السباق بتوقيت قدره 1:15:46 ساعة، فيما أكملت مواطنتيها سينا فري وليندا أنديرغاند منصة التتويج بحلولهما في المركزين الثاني والثالث تواليا لتحصد سويسرا بالتالي ثلاث ميداليات في مسابقة واحدة.
سويسرا تسيطر على ميداليات الدراجات
أحرزت السويسرية يولاندا نيف ذهبية سباق كروس كاونتري في الدراجات الجبلية، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.
فقد حققت نيف الذهبية منهية السباق بتوقيت قدره 1:15:46 ساعة، فيما أكملت مواطنتيها سينا فري وليندا أنديرغاند منصة التتويج بحلولهما في المركزين الثاني والثالث تواليا لتحصد سويسرا بالتالي ثلاث ميداليات في مسابقة واحدة.
تقارير إخبارية طوكيو 2020 القناة الأولمبية