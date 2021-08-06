وحقق الفريق الإيطالي زمناً وقدره 37:50 ثانية وهو رقم قياسي محلي، وفاز بهذا اللقب الأولمبي لأول مرة في تاريخه.

فيما ظفر الفريق البريطاني بالفضية بفرق واحد بالمئة من الثانية 37.51، ثم كندا ثالثةً 37.70

واكتفت جامايكا حاملة اللقب في آخر نسختين والمنقوصة من الأسطورة أوسين بولت في المركز الخامس.

لدى السيدات

ولدى السيدات في السباق عينه أحرزت سيدات جامايكا الذهبية، لتحقق العداءة إيلاين تومسون-هيراه ثلاثية ذهبية بعد تتويجها في سباقي 100 و200 م في أولمبياد طوكيو.

وسجل الفريق الجامايكي الذي ضم بريانا وليامس، تومسون-هيراه، شيلي-آن فرايزر-برايس، وشيريكا جاكسون، زمناً قدره 41.02 ثانية، أمام الولايات المتحدة (41.45 ث)، وبريطانيا (41.88 ث).

وباتت تومسون-هيراه تمتلك خمس ميداليات ذهبية مع احتساب لقبيها في سباقي 100 و200 م في ريو 2016.

وهي أول عداءة تحقق ثلاثية 100، 200، والتتابع 4 مرات 100 م منذ الأميركية الراحلة فلورنس غريفيث-جوينر عام 1988 في سيول.

وهذه أيضاً سادس منصة تتويج أولمبية لها، إذ أنها حلت ثانية في سباق التتابع 4 مرات 100 م في 2016.

وبالنسبة إلى فرايزر-برايس بطلة سباق 100 م في أولمبيادي 2008 و2012، فهذه ثالث ذهبياتها الأولمبية وثامن ميدالياتها عموماً.

