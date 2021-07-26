وحصد بدكوك ذهبيته بعد أقل من شهرين على تعرّضه لحادث خطير في جبال البيرينيه الفرنسية، فيما سقط المرشح الهولندي ماتيو فان در بول على مسار إيزو الذي يبعد 140 كلم جنوب-غرب طوكيو.

لكن الدرّاج البالغ 21 عاماً حقق عودة رائعة، متفوّقاً على المصنف أول عالمياً السويسري ماتياس فلوكينغر بفارق 20 ثانية والإسباني دافيد فاليرو سيرانو بفارق 34 ثانية.

قال بعد تتويجه "لا تشبه أي سباق آخر. الألعاب الأولمبية تتجاوز أي رياضة. تتنافس وتمثّل بلادك وجميع مواطنيك يدعمونك، بصرف النظر عن الرياضة التي يتابعونها".

تابع اللاعب الذي تعافى من كسر في عظمة الترقوة "هذه مسألة فخر وطني. الأمر لا يصدّق".

وتحقّق فوز بيدكوك بعد أقل من نصف ساعة من تتويج الزوجي توم دايلي ومات لي في الغطس، علما أن السباح آدم بيتي حصد أولى ذهبيات بريطانيا صباحا.