فاز نيكيا، بأول جولتين بسهولة، وتسبب في معاناة بعلا بضرباته السريعة المتتالية.



وفقد الملاكم المغربي البالغ عمره 22 عاماً هدوءه وحاول عض أذن نيكيا خلال تقارب الملاكمين في الجولة الثالثة، لكن نيكيا نجح في إبعاد رأسه في الوقت المناسب.

واستمر النزال، وحقق نيكيا، الذي شارك في حمل علم نيوزيلندا في حفل افتتاح الأولمبياد يوم الجمعة، الفوز 5-صفر ليتأهل إلى دور الثمانية، لكنه أبدى اندهاشه من عدم مشاهدة الحكم للواقعة.



وقال نيكيا البالغ عمره 25 عاماً: "هل رأيت ذلك؟ لا أعتقد أن الحكم شاهد ذلك".



وأضاف "لم يتمكن من وضع فمه بالكامل. لحسن الحظ كان يضع واقياً للفم، لا أتذكر ما قلته له، لكني قلت له بعض الكلمات السيئة".



وتابع "تعرضت للعض مرة واحدة قبل ذلك في صدري خلال ألعاب الكومنولث في جولد كوست، لكن الغريب أن هذا يحدث في الأولمبياد".

