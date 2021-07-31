وقطع دريسيل السباق خلال 49.45 ثانية متفوقاً على رقمه السابق الذي تحقق في 2019 والبالغ 49.50 ثانية.

ونال الهنغاري ميلاك المركز الثاني 49.68 ومن ثم ذهبت البرونزية للسويسري نوي 50.74.

كايلي تواصل التالق:

وأحرزت الأسترالية كايلي ماكيون ذهبية سباق 200 متر ظهراً للسيدات بزمن قدره 2.04.68 دقيقتين، لتحقق الذهبية الثانية في الأولمبياد بعد 100 م ظهراً.



ونالت الكندية كايلي ماس الميدالية الفضية، بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأسترالية إميلي سيبوم.

ليديكي تحصد الذهب:

نجحت الأميركية كاتي ليديكي في تعويض ما فاتها في بعض السباقات وحصدت الذهبية في 800 متر حرة للسيدات.

وقطعت ليدي مسافة السباق خلال 8.12.57 دقائق متفوقةً على الأسترالية تيتموس 8.13.83 فينا نجحت الإيطالية سيمونا في حصد البرونزية.

ورفعت ليديكي رصيدها إلى ذهبيتين وفضيتين.

بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط 4 مرات 100 م متنوعة

أحرز الفريق البريطاني ذهبية سباق التتابع المختلط 4 مرات 100 م متنوعة في السباحة محققاً رقماً عالمياً قدره 3.37.58 دقائق لكيسر الرقم السابق المسجل باسم الصين 3.38.41 في 2020.

ونالت الصين الفضية وتوجت أستراليا بالبرونزية.

رقم قياسي

شهدت تصفيات نصف النهائي في 50 متر حرة للسيدات رقماً أولمبياً جديداً وقدره 24.00 ثانية سجلته الأسترالية إيما مكون لتحطم رقمها السابق 24.02 والذي حققته في التصفيات أيضاً.