وسقطت بارتي أمام منافستها الإسبانية تورمو سوريبس بمجموعتين دون رد 6-4 و6-3.

وخسرت الأسترالية المتوجة مؤخراً بلقب ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، إرسالين في كلّ مجموعة، فيما لم ترتكب تورمو المصنفة 48 غير خمسة أخطاء في مقابل 27 لبارتي التي منيت بخسارة مفاجئة.

وقالت الإسبانية التي ستلاقي في الدور الثاني الفرنسية فيونا فيرو "إنه شعور رائع، ما زلت لا أصدق".



وأضافت: "إنّه شيء لا يصدق بالنسبة لي. إنّه شيء كنت أحلم به طوال حياتي، أن أكون هنا وحتى أكثر من ذلك وأنا أتغلب على المصنفة الأولى عالمياً. أنا سعيدة للغاية".

وفي مباراة أخرى لم تتمكن التونسية أنس جابر من تجاوز الدور الأول بخسارتها أمام الإسبانية كارلا سواريز نافارو بمجموعتين دون رد 6-4 و6-1.

وارتكبت جابر بعض الأخطاء التي كلفتها الخسارة في المجموعة الأولى 6-4 خلال 37 دقيقة لكنها استسلمت في الثانية بالتأخر 3-0 قبل أن تنتهي المجموعة 6-1 خلال 27 دقيقة.

ولم تجد اليابانية ناومي أوساكا المرشحة للذهب صعوبة في تخطي الصينية سايساي زهينغ بمجموعتين دون رد 6-1 و6-4.