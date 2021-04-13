وقبل مائة يوم على انطلاق الدورة، شددت كويكي على منح الأولوية لضمان سلامة الرياضيين سواء في المنافسات أو التدريبات.
حاكمة طوكيو: "تأجيل أولمبياد طوكيو كان ضرورياً"
في مقابلة مع قنواتنا، قالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو إن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي تستضيفها العاصمة اليابانية من العام الماضي إلى الجاري كان ضروريا من أجل ضمان تنظيم آمن للحدث الكبير.
وقبل مائة يوم على انطلاق الدورة، شددت كويكي على منح الأولوية لضمان سلامة الرياضيين سواء في المنافسات أو التدريبات.
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