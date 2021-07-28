

وقطعت أريارن تيتموس السباق بزمن قدره 1.53.50 دقيقة متفوقة على برانديت هوغي من هونغ كونغ والتي حطمت الرقم الآسيوي 1.53.92 ومن ثم نالت الكندية بيني أولكسياك البرونزية بـ1.54.70.

وكسر الهنغاري كريستوف ميلاك صاحب الرقم العالمي في 200 متر فراشة، كسر رقم الأميركي فيليبس الأولمبي في ذات السباق الذي قطعه بزمن وقدره 1.51.25 دقيقة ورقم فيليبس الذي حققه في 2008 كان 1.52.03.





وذهبت الفضية للياباني تومورو هوندا 1.53.73 والبرونزية للإيطالي فيدريكو 1.54.45.

مفاجأة يابانية

وفي سباق 200 متر منوعة للسيدات خطفت البطلة اليابانية يوي أوهاشي الأنظار بفوزها بالميدالية الذهبية أمام الأميركيتين أليكس والش وكاتي دوغلاس.

وفازت البطلة اليابانية بالذهبية بعدما قطعت السباق بزمن وقدره 2.08.52 دقيقية فيما تمكنت أليكس والش من حصد الميدالية الفضية بزمن وقدره 2.08.65، وأهدت دوغلاس لبلادها البرونزية أيضاً 2.09.04.

وأحرزت بريطانيا ذهبية التتابع أربع مرات 200 م حرة للرجال، وكانت على بعد 3 بالمئة فقط من الثانية لمعادلة الرقم العالمي القياسي للولايات المتحدة الصامد منذ 2009، إذ سجّلت 6:58:58 دقائق، أمام روسيا المشاركة تحت علم محايد بفارق 3.23 ثوان وأستراليا بفارق 3.26 ث، فيما حلّت الولايات المتحدة رابعة.