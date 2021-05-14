في وقت تخضع العاصمة طوكيو ومناطق أخرى لحالة الطوارئ حتى أواخر الشهل الجاري، أضيفت ثلاث مقاطعات، بما فيها هوكايدو التي ستستضيف سباق الماراتون.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا "قررنا إضافة مقاطعات هوكايدو، أوكاياما وهيروشيما إلى تلك الخاضعة لحالة الطوارئ" حتى 31 أيار/مايو الحالي.

وأضاف أنه في هذه المناطق الثلاث "عدد السكان كبير نسبيًا وعدد الحالات الجديدة يتزايد بوتيرة عالية".

وتأتي حالة الطوارئ المتسعة الهادفة إلى مكافحة الموجة الرابعة من الوباء التي استنزفت من قدرة القطاع الطبي، في ظل معارضة الرأي العام بشدة لإقامة الألعاب هذا الصيف تخوفًا من المزيد من الإصابات حيث قدم نشطاء مناهضون للأولمبياد الجمعة عريضة يطالبون فيها بإلغاء الدورة.