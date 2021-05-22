وذكرت اللجنة الأولمبية البريطانية أن الاتفاقَ جاء بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، التي ستقوم بتوفير اللقاحات لجميع الرياضيين والإداريين وأفراد الطواقم الأخرى التي ستسافر مع البعثة البريطانية إلى اليابان، وذلك لضمان عدم حصول الرياضيين الأولمبيين على أفضلية على حساب الشعب، في عملية توزيع اللقاح داخل بريطانيا، وتوقعت اللجنة الأولمبية الدولية أن تصلَ نسبة الحاصلين على لقاح كورونا داخل القرية الأولمبية إلى ثمانين في المائة.