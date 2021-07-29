أحرز الأسترالي إيزاك ستابلتي-كوك ذهبية 200 م صدراً في رياضة السباحة الخميس، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

وحطم البطل الأسترالي صاحب الـ22 عاماً الرقم الأولمبي السابق 2.07.22 دقيقتين المسجل باسم الياباني إيبي في 2016، إذ قطع إيزاك السباق خلال 2.06.38.

وذهبت الفضية للسباح الهولندي أرنو كامينغا 2.07.01، والبرونزية للفنلندي ماتي ماتسون.

زهانك ورقم أولمبي جديد

وسارت الصينية يوفي زهانغ على ذات نهج إيزاك وحطمت الرقم الأولمبي في 200 متر فراشة للسيدات.

وقطعت صاحبة الـ23 عاماً السباق خلال 2.03.86 دقيقتين متقدمة على الأميركيتين ريغان 2.05.30 وهالي لتتوج بالذهبية للمرة الاولى بعد أن فازت مسبقاً بفضية 100 فراشة.

وكان الرقم الاولمبي السابق باسم مواطنتها ليويانغ في 2012 والبالغ 2.04.06.

دريسل يحطم الرقم الأولمبي

ونجح الأميركي دريسل في الفوز بذهب 100 متر حرة وتحطيم الرقم الأولمبي السابق بقطعه السباق خلال 47.02 أمام الأسترالي كيل تشالمرس 47.08 ومن ثم كليمنت الذي يلعب تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية 47.44.

وكان الرقم السابق باسم الأسترالي إيمون في بكين 2008.

الأميركي فينك يحرز ذهبية النسخة الأولى من 800 م حرة



وتوّج الأميركي روبرت فينك بذهبية النسخة الأولى من سباق 800 م حرة.



وسجّل فينك (21 عاماً) زمناً قدره 7:41.87 دقائق متقدماً على الإيطالي جورجو بالترينييري الذي تصدر السباق لفترة طويلة بفارق 24 بالمئة من الثانية والأوكراني ميخايلو رومانتشوك بفارق 46 بالمئة من الثانية.



قال فينك بعد نهاية السباق المدرج أخيراً في البرنامج الأولمبي: "حاولت فقط أن أصل إلى حائط النهاية، أنا سعيد للانتقال إلى سرعة مختلفة، خصوصاً بعد الشكوك التي أحاطت بالفريق الأميركي حيال هذا النوع من المسافات".



وانطلق بالترينييري، حامل اللقب الأولمبي لسباق 1550 م، بقوة وتصدّر بعد 700 متر، لكن الإيطالي الذي عانى صحياً مطلع الصيف رضخ في الأمتار الخمسين الأخيرة لفينك الذي يشارك أيضاً في سباق 1500 م.



ولم يتأهل إلى السباق التونسي الشاب أحمد الحفناوي الذي حقق مفاجأة كبيرة بإحرازه سباق 400 م.