وجمع صاحب الـ25 عاماً 558.75 نقطة متقدماً على مواطنه وزميله في القفز المتزامن وانغ زونغيوان الذي نال الميدالية

الفضية 534.90، بينما حصد البريطاني جاك لافر الميدالية البرونزية 518.85.

واحتل البطل المصري مهاب المركز الحادي عشر قبل الأخير 393.15.