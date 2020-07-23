وفي مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، تحدّث باخ عن تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل بسبب وباء كورونا كما أعلن خلال المقابلة أيضاً، عن دعم جميع الرياضيّين من مختلـف اللّجان الأولمبيّة الوطنية، ومن مختلف الرّياضات.

