وفي مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، تحدّث باخ عن تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل بسبب وباء كورونا كما أعلن خلال المقابلة أيضاً، عن دعم جميع الرياضيّين من مختلـف اللّجان الأولمبيّة الوطنية، ومن مختلف الرّياضات.
باخ: رسالة الألعاب الأولمبية تتمحور حول وحدة البشر
قال الألمانيّ توماس باخ رئيس اللّجنة الأولمبيّة الدولية، إن رسالة الألعاب الأولمبية تتمحور حول وحدة البشر بالرّغم من تعدّد ثقافاتهم.
وفي مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، تحدّث باخ عن تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل بسبب وباء كورونا كما أعلن خلال المقابلة أيضاً، عن دعم جميع الرياضيّين من مختلـف اللّجان الأولمبيّة الوطنية، ومن مختلف الرّياضات.
مقابلات توماس باخ القناة الأولمبية