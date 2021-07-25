وكان موراي (34 عاماً) سيلعب ضد الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في منافسات الفردي قبل أن يعلن الانسحاب بسبب إصابة في الفخذ. ومن المنتظر أن يشارك الأسترالي ماكس بورسيل بدلاً من موراي.
وسيستمر موراي في منافسات زوجي الرجال مع جو ساليسبيري، بعد بيان منفصل من الفريق البريطاني الأولمبي. وفاز هذا الثنائي بمباراتهما في الدور الأول يوم السبت.
وقال موراي في بيان "أنا محبط حقاً بسبب الانسحاب، لكن الجهاز الطبي نصحني بعدم اللعب في المسابقتين".
وأضاف "اتخذت القرار الصعب بالانسحاب من منافسات الفردي والتركيز على لعب الزوجي مع جو".
وفاز موراي بذهبية أولمبية في ألعاب لندن 2012، ودافع بنجاح عن لقبه في أولمبياد ريو.
انسحاب موراي من منافسات الفردي في اولمبياد طوكيو 2020
انسحب البريطاني آندي موراي من منافسات فردي التنس للرجال في أولمبياد طوكيو قبل مباراته في الدور الأول بسبب إصابة بشد عضلي في الساق اليمنى، وفقاً لبيان من منظمي الألعاب اليوم الأحد.
وكان موراي (34 عاماً) سيلعب ضد الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في منافسات الفردي قبل أن يعلن الانسحاب بسبب إصابة في الفخذ. ومن المنتظر أن يشارك الأسترالي ماكس بورسيل بدلاً من موراي.
آندي موراي طوكيو 2020 القناة الأولمبية