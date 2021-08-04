وحسم الثنائي القطري، أحمد تيجان وشريف يونس، الشوط الأول بنتيجة 21 -17 والشوط الثاني 23-21 ليضربا موعداً مع الثنائي المنتمي للجنة الأولمبية الروسية في المربع الذهبي.

