وحسم الثنائي القطري، أحمد تيجان وشريف يونس، الشوط الأول بنتيجة 21 -17 والشوط الثاني 23-21 ليضربا موعداً مع الثنائي المنتمي للجنة الأولمبية الروسية في المربع الذهبي.
المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية يبلغ نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020
تأهل المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية إلى نصف النهائي اليوم الأربعاء عقب فوزه على إيطاليا بشوطين دون رد.
وحسم الثنائي القطري، أحمد تيجان وشريف يونس، الشوط الأول بنتيجة 21 -17 والشوط الثاني 23-21 ليضربا موعداً مع الثنائي المنتمي للجنة الأولمبية الروسية في المربع الذهبي.
تقارير إخبارية طوكيو 2020 القناة الأولمبية