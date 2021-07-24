وكان منتخب الديكة وصيف النسخة الماضية الطرف الأفضل في معظم مجريات اللقاء مستفيداً من خبرة لاعبيه وعلى رأسهم نيكولا كاراباتيتش، فأنهى الشوط الأول متقدماً باثني عشر هدفاً لعشرة أهداف، قبل أن يوسع الفارق في النصف الثاني إلى ستة أهداف في النهاية، معتمداً على تألق ريتشاردسون ميلفين الذي سجل لوحده سبعة أهداف.

