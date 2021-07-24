وكان منتخب الديكة وصيف النسخة الماضية الطرف الأفضل في معظم مجريات اللقاء مستفيداً من خبرة لاعبيه وعلى رأسهم نيكولا كاراباتيتش، فأنهى الشوط الأول متقدماً باثني عشر هدفاً لعشرة أهداف، قبل أن يوسع الفارق في النصف الثاني إلى ستة أهداف في النهاية، معتمداً على تألق ريتشاردسون ميلفين الذي سجل لوحده سبعة أهداف.
المنتخب الفرنسي لكرة اليد يستهل مشوراه بالفوز على الأرجنتين
حقق المنتخب الفرنسي لكرة اليد انتصاره الأول في مستهل مبارياته في الأولمبياد بتغلبه على نظيره الأرجنتيني بثلاثة ٍ وثلاثين هدفاً لسبعة وعشرين ضمن منافسات المجموعة الأولى في أولمبياد طوكيو 2020.
وكان منتخب الديكة وصيف النسخة الماضية الطرف الأفضل في معظم مجريات اللقاء مستفيداً من خبرة لاعبيه وعلى رأسهم نيكولا كاراباتيتش، فأنهى الشوط الأول متقدماً باثني عشر هدفاً لعشرة أهداف، قبل أن يوسع الفارق في النصف الثاني إلى ستة أهداف في النهاية، معتمداً على تألق ريتشاردسون ميلفين الذي سجل لوحده سبعة أهداف.
تقارير إخبارية طوكيو 2020 القناة الأولمبية