وتجد اللجنة الأولمبية الدولية والسلطات اليابانية نفسيهما تحت ضغوط متزايدة بسبب عزمهما المعلن حتى الآن على إقامة الدورة في موعدها، لاسيما من قبل رياضيين يعتبرون ان هذا الإصرار يضعهم في خطر لكن رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية مات كارول، أكد رغبته بعدم حرمان رياضييه من حلم المشاركة في الألعاب الأولمبية.
اللجنة الأولمبية الأسترالية مصممة على المشاركة في أولمبياد طوكيو
أعربت اللجنة الأولمبية الأسترالية عن تصميمها على مشاركة رياضييها في أولمبياد طوكيو ألفين وعشرين الصيف المقبل رغم تفشي وباء كورونا المستجد،وإن أقرت بأن الوضع صعب بشكل لا يصدق.
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