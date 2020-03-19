وتجد اللجنة الأولمبية الدولية والسلطات اليابانية نفسيهما تحت ضغوط متزايدة بسبب عزمهما المعلن حتى الآن على إقامة الدورة في موعدها، لاسيما من قبل رياضيين يعتبرون ان هذا الإصرار يضعهم في خطر لكن رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية مات كارول، أكد رغبته بعدم حرمان رياضييه من حلم المشاركة في الألعاب الأولمبية.