وأكد الشيخ جوعان أن صناعةَ الأبطال الأولمبيين تحتاج لمجهود كبير من أجل صقلِ المواهب وأن اللجنة الأولمبية القطرية لن تدخر أي جهد من أجل تحقيق تتويجات جديدة في ألعاب باريس القادمة.

