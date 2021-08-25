وأكد الشيخ جوعان أن صناعةَ الأبطال الأولمبيين تحتاج لمجهود كبير من أجل صقلِ المواهب وأن اللجنة الأولمبية القطرية لن تدخر أي جهد من أجل تحقيق تتويجات جديدة في ألعاب باريس القادمة.
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يتحدث عن الإنجاز التاريخي القطري في أولمبياد طوكيو
في حوار له مع وسائل الإعلام القطرية أكد الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بأن الإنجاز التاريخي في أولمبياد طوكيو كان ثمرة الدعم الكبير لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرياضة.
وأكد الشيخ جوعان أن صناعةَ الأبطال الأولمبيين تحتاج لمجهود كبير من أجل صقلِ المواهب وأن اللجنة الأولمبية القطرية لن تدخر أي جهد من أجل تحقيق تتويجات جديدة في ألعاب باريس القادمة.
مقابلات تقارير إخبارية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني القناة الأولمبية