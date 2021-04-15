وبعد عرض لرقصة "أوا أودوري"، وهي إحدى أشهر الرقصات التقليدية اليابانية بتاريخ يعود إلى أربعمائة سنة، اختتمت آري إيشيهاشي، التي شاركت بماراثون السيدات في أولمبياد سيدني، اليوم الأول من مرحلة توكوشيما.

