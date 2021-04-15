وبعد عرض لرقصة "أوا أودوري"، وهي إحدى أشهر الرقصات التقليدية اليابانية بتاريخ يعود إلى أربعمائة سنة، اختتمت آري إيشيهاشي، التي شاركت بماراثون السيدات في أولمبياد سيدني، اليوم الأول من مرحلة توكوشيما.
الشعلة الأولمبية تصل مدينة توكوشيما
وصلت الشعلة الأولمبية إلى مدينة توكوشيما ضمن جولتها على المدن اليابانية حيث جابت المدن والقرى على ضفاف نهر يوشينو.
وبعد عرض لرقصة "أوا أودوري"، وهي إحدى أشهر الرقصات التقليدية اليابانية بتاريخ يعود إلى أربعمائة سنة، اختتمت آري إيشيهاشي، التي شاركت بماراثون السيدات في أولمبياد سيدني، اليوم الأول من مرحلة توكوشيما.
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