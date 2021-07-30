

وسجّلت سكونماكر 2:18.95 دقيقتين، متقدمة على الأميركيتين ليلي كينغ (بفارق 0.97 ث) وآني لايزور (بفارق 1.89 ث).

وكان الرقم العالمي السابق بحوزة الدنماركية ريكي مولر بيدرسن (2:19.11 د) سجلته عام 2013. وهذه ثاني ميدالية لسكونماكر (24 عاماً) في طوكيو بعد فضية 100 م صدراً.

وأصبحت ثالث سباحة جنوب إفريقية تحرز ذهبية لبلادها في السباحة، بعد بينيلوب هاينز (2 في 1996) وجوان هاريسون (1952).



وتصدرت الأميركية كينغ، اختصاصية مسافة 100 م، في النصف الأول بزمن متقدم عن الرقم العالمي، لكن قبل خمسين متراً من النهاية انتزعت منها سكونماكر الصدارة.



وحلت لايزور (26 عاماً) ثالثة بعد أشهر قليلة من وفاة والدها بفيروس كورونا.



الروسي ريلوف يحرز ذهبية 200 م ظهراً

أحرز الروسي تحت علم محايد يفغيني ريلوف ذهبية 200 م ظهراً محققاً رقماً أولمبياً جديداً وقدره 1.53.27 دقيقة أمام الأميركي راين مورفي 1.54.15 والبريطاني لوك غرينبانك 1.54.72.

الأسترالية ماكيون تحرز ذهبية 100 م حرة



أحرزت الأسترالية إيما ماكيون ذهبية 100 م حرة في رياضة السباحة محطمة الرقم الأولمبي، بعد قطعها السباق خلال 51.96 ثانية وذهبت الفضية لبرناديت هوغي من هونغ كونغ 52.27 وبرونزية للأسترالية كايت كامبل 52.52.

ذهبية صينية

أحرز الصيني شون وانغ ذهبية 200 م متنوعة.



وحطّم وانغ (27 عاماً) الرقم الآسيوي مسجلا 1:55.00 دقيقة ليضيف ذهبيته إلى برونزية ريو 2016، متقدماً على البريطاني دانكن سكوت (بفارق 0.28 ث) والسويسري جيريمي ديبلانش (1.17 ث).