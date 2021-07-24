المنتخب العربي لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول فخسره (22-25)، لتتمكن البرازيل من إنهاء الشوط الثاني (25-20) ، قبل أن تحسم الامور نهائياً في الشوط الثالث الذي انتهى (25-15).
البرازيل تفوز على تونس في الكرة الطائرة للرجال
دشن المنتخب البرازيلي حملة الدفاع عن ذهبيته بفوزه على نظيره التونسي بثلاثة أشواط نظيفة لحساب مباريات المجموعة الثانية في منافسات الكرة الطائرة للرجال بأولمبياد طوكيو.
المنتخب العربي لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول فخسره (22-25)، لتتمكن البرازيل من إنهاء الشوط الثاني (25-20) ، قبل أن تحسم الامور نهائياً في الشوط الثالث الذي انتهى (25-15).
تقارير إخبارية الكرة الطائرة طوكيو 2020 القناة الأولمبية