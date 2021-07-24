المنتخب العربي لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول فخسره (22-25)، لتتمكن البرازيل من إنهاء الشوط الثاني (25-20) ، قبل أن تحسم الامور نهائياً في الشوط الثالث الذي انتهى (25-15).

