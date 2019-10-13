غويدي قطع مسافة السباق في خمس وخمسين دقيقة وخمس وعشرين ثانية متقدماً بفارق ثانية واحدة على الروسي دينيس أديف الذي نال الفضية فيما ذهبت البرونزية الى زويرين مايسنر الذي أنهى السباق متأخراً بفارق ثانيتين عن الأول.
الإيطالي غويدي يحرز ذهبية سباق 5 كيلومترات سباحة في المياه المفتوحة
أحرز الإيطالي مارتشيلو غويدي ذهبية سباق خمسة كيلومترات في المياه المفتوحة ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية الشاطئية قطر 2019
غويدي قطع مسافة السباق في خمس وخمسين دقيقة وخمس وعشرين ثانية متقدماً بفارق ثانية واحدة على الروسي دينيس أديف الذي نال الفضية فيما ذهبت البرونزية الى زويرين مايسنر الذي أنهى السباق متأخراً بفارق ثانيتين عن الأول.
القناة الأولمبية