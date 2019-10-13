غويدي قطع مسافة السباق في خمس وخمسين دقيقة وخمس وعشرين ثانية متقدماً بفارق ثانية واحدة على الروسي دينيس أديف الذي نال الفضية فيما ذهبت البرونزية الى زويرين مايسنر الذي أنهى السباق متأخراً بفارق ثانيتين عن الأول.

