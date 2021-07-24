وقطع كاراباس مسافة السباق التي بلغت 239 كيلومتراً في ست ساعات وخمس دقائق وست وعشرين ثانية ، متفوقاً على البلجيكي فاوت فان آرت الذي نال الميدالية الفضية ، فيما ذهبت البرونزية للسلوفيني تادي بوغاتشار بطل طواف فرنسا، ليحقق بذلك كاراباس ثاني ذهبية للإكوادور في الأولمبياد والأولى منذ العام 1996.