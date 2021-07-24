وقطع كاراباس مسافة السباق التي بلغت 239 كيلومتراً في ست ساعات وخمس دقائق وست وعشرين ثانية ، متفوقاً على البلجيكي فاوت فان آرت الذي نال الميدالية الفضية ، فيما ذهبت البرونزية للسلوفيني تادي بوغاتشار بطل طواف فرنسا، ليحقق بذلك كاراباس ثاني ذهبية للإكوادور في الأولمبياد والأولى منذ العام 1996.
الإكوادوري كاراباس يحرز ذهبية سباق الطرق
أحرز الإكوادوري ريتشارد كارابس ذهبية سباق الطرق في الدراجات الهوائية، السبت ضمن دورة الألعاب الاولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.
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