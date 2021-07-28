استقبالٌ رسمي وشعبي حافل ميز وصول البطلين الأولمبيين إلى العاصمة المصرية. وفي أجواء احتفالية جاب البطلان شوارع القاهرة على متن حافلة مكشوفة في رحلة احتفالية، قادتهم إلى مقر نادي الصيد، حيث سيتم تكريمهما بعد الإنجاز الأولمبي المحقق.
استقبال رسمي وشعبي للبطلين المصريين ملاك وعيسى
بعد التألق في أولمبياد طوكيو والتتويج بميداليتين برونزيتين في التايكواندو، عاد البطلان المصريان هداية ملاك وسيف عيسى إلى القاهرة.
استقبالٌ رسمي وشعبي حافل ميز وصول البطلين الأولمبيين إلى العاصمة المصرية. وفي أجواء احتفالية جاب البطلان شوارع القاهرة على متن حافلة مكشوفة في رحلة احتفالية، قادتهم إلى مقر نادي الصيد، حيث سيتم تكريمهما بعد الإنجاز الأولمبي المحقق.
تقارير إخبارية تايكواندو طوكيو 2020 القناة الأولمبية