استقبالٌ رسمي وشعبي حافل ميز وصول البطلين الأولمبيين إلى العاصمة المصرية. وفي أجواء احتفالية جاب البطلان شوارع القاهرة على متن حافلة مكشوفة في رحلة احتفالية، قادتهم إلى مقر نادي الصيد، حيث سيتم تكريمهما بعد الإنجاز الأولمبي المحقق.

