وتستعرض اجتماعات اليوم الثاني التقارير السنوية للدول الأعضاء فضلاً عن تقييم للبطولات التي تقام تحت مظلة اتحاد اللجان الأولمبية وآخرها دورة الألعاب العالمية الشاطئية التي احتضنتها قطر قبل أيام وقد أثنى أعضاء الاتحاد على قبول قطر استضافتها قبل وقت قصير من موعدها إثر تعثر سان دييغو الأمريكية في تحضيرات الاستضافة

