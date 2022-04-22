وأوضح الاتحاد الدولي أن لجنة الانضباط قررت تعليق نشاطات ريلوف "بعد مشاركته وسلوكه في تجمع في ملعب لوجنيكي في موسكو في 18 آذار/مارس 2022. يسري التعليق اعتباراً من 20 نيسان/أبريل 2022".

وللاحتفال بمرور ثماني سنوات على ضم شبه جزيرة القرم نظمت روسيا تجمعاً في 18 آذار/مارس في ملعب لوجنيكي في موسكو استقطب 95 ألف شخص داخل الملعب و100 ألفاً خارجه.

وشارك في هذا التجمع العديد من الرياضيين الروس المشهورين، بما في ذلك ريلوف.

وفي أعقاب غزو الجيش الروسي لأوكرانيا، سمح الاتحاد الدولي للسباحة بداية للسباحين الروس والبيلاروس في 8 آذار/مارس بالمشاركة تحت علم محايد في بطولة العالم.

