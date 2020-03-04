في حين ستسعى اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو إلى إجراء الاختبارات التحضيرية للألعاب الأولمبية باتباع طرق أخرى. وستتشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرغبي وغيرها من المنظمات ذات الصلة لتحديد محتوى هذه الاختبارات.

