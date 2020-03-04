في حين ستسعى اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو إلى إجراء الاختبارات التحضيرية للألعاب الأولمبية باتباع طرق أخرى. وستتشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرغبي وغيرها من المنظمات ذات الصلة لتحديد محتوى هذه الاختبارات.
إلغاء بطولة آسيا للرغبي بسبب فيروس كورونا
تلقت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 ، إخطارًا من الاتحاد الياباني للرغبي يفيد بإلغاء بطولةِ آسيا "سفينز" المقررة في طوكيو خلال الفترة ما بين 25 و26 من ابريل المقبل، بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.
في حين ستسعى اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو إلى إجراء الاختبارات التحضيرية للألعاب الأولمبية باتباع طرق أخرى. وستتشاور مع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرغبي وغيرها من المنظمات ذات الصلة لتحديد محتوى هذه الاختبارات.
القناة الأولمبية