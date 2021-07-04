ومن المتوقع أن تتم مناقشة موضوع الحضور الجماهيري والتوصل لقرار نهائي يوم الخميس المقبل، تزامُناً مع وصول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إلى اليابان، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعٌ للأطراف المعنيةِ بتنظيم الألعاب في نفس اليوم ، لمراجعةِ آخر التطورات المتعلقة بأعداد ِ الإصابات بفيروس كورونا في اليابان.