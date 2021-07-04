ومن المتوقع أن تتم مناقشة موضوع الحضور الجماهيري والتوصل لقرار نهائي يوم الخميس المقبل، تزامُناً مع وصول رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إلى اليابان، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعٌ للأطراف المعنيةِ بتنظيم الألعاب في نفس اليوم ، لمراجعةِ آخر التطورات المتعلقة بأعداد ِ الإصابات بفيروس كورونا في اليابان.
أولمبياد طوكيو: بعض الفعاليات قد تقام بدون حضور جماهيري
أفاد مراسل beIN SPORTS في اليابان، أنه من المحتمل أن تُجرى نسبة 40% من الفعاليات الرياضية لأولمبياد طوكيو، من دون حضور جماهيري.
تقارير إخبارية توماس باخ أولمبياد طوكيو 2020