سيدات أميركا اللواتي يُعتبرن من أبرز المرشحات للميدالية الذهبية، تأخرن في النتيجة بهدف لستينا بلاك-ستينيوس في الدقيقة 25، وعادت اللاعبة ذاتها لتعزز تقدم المنتخب السويدي بهدف ٍثان ٍ في الدقيقة 55، قبل أن تكمل لينا هارتينغ ثلاثية المنتخب السويدي بهدفٍ ثالثٍ في الدقيقة 72، لتتكبد سيدات أميركا هزيمة ً قاسية ً في مستهل المشوار الأولمبي.

وفي المجموعة عينها، تغلبت أستراليا على جارتها نيوزيلندا 2-1، على استاد طوكيو الخالي من الجماهير بسبب بروتوكول فيروس كورونا.

سجل للفائز تاميكا يالوب (20) وسامنثا كير (33)، ولنيوزيلندا غابريال ريني (90+1).