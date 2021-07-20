من جهة أخرى عَقدت اللجنة الأولمبية الدولية، أولى جلساتِ جمعيتها العمومية بالعاصمةِ اليابانيةِ طوكيو، قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وانطلق الاجتماع بدقيقة صمتٍ حداداً على أرواحِ الذين غيَّبتهم جائحة كورونا، هذا وشهد الاجتماع الذي أقيم بحضور ِ رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، دراسة آخر الترتيباتِ المتعلقة بانطلاق الأولمبياد والتشديد على أهمية إقامةِ الدورة، وما سيعنيهِ ذلك للعالم لمحاربة الوباء، وإعادةِ ثقة البشرية بالمستقبل.

وأكد رئيس الوزراء الياباني على أن الدورة الأولمبية، ستمثل نقطة تحول ونهاية للنفق المظلم الطويل، الذي يعيشُه العالم بسبب تفشي الجائحة.





كما أكد تارو نيشيمورا مدير المشاريع في لجنة العمل والإرث أن المهرجان الافتراضي الذي نظمته اللجنة والذي حضره ثمانمائة وخمسون ألف متابع عبر الإنترنت كان الغرض منه تقريب العالم من أجواء الأولمبياد/ وذلك بالسماح للجماهير بالتفاعل المباشر مع العروض