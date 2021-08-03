ونجح منتخب أميركا في تجاوز اختباره الصعب أمام إسبانيا 95-81 بعد منافسة لافتة في أول ربعين.

وانتهى الربع الأول بتقدم إسبانيا 21-19 فيما عادت أميركا لأجواء اللقاء بشكل طفيف في الربع الثاني 24-22 قبل أن تؤكد تفوقها في الثالث 26-20 وتنهي الأمور بشكل كامل في الربع الأخير 26-18.

وكان ريكي روبيو نجم إسبانيا صاحب أعلى معدل تسجيل (38 نقطة) فيما اتسم أداء الفائز بالجماعية وسط تألق كيفين دورانت (29 نقطة).

وكان منتخب سلوفينيا أول الواصلين إلى الدور نصف النهائي بتجاوزه نظيره الألماني بفارق 24 نقطة 94-70 فجر اليوم الثلاثاء.

وتابعت سلوفينيا بقيادة نجمها لوكا دونيشيتش صاحب 20 نقطة الأداء المميز في طوكيو 2020 بتحقيق الفوز الرابع توالياً.

وكان زوران دراجيتش أفضل مسجل في المباراة (27) نقطة علماً أن الفوز أتى بفضل الأداء القوي لسلوفينيا في الربعين الأول والأخير تحديداً.

وجاءت نتائج الأرباع 25-14 و19-23 و 22-17 و 28-16.

وسيلعب منتخب سلوفينيا مع الفائز من مباراة إيطاليا وفرنسا.

كما ستلعب أميركا مع الفائز من مباراة أستراليا والأرجنتين.