وسجلت أميركا زمناً قدره 2:55.70 دقيقة، أمام هولندا (2:57.18 د) وبوتسوانا 2:57.27 د.

وتألف الفريق الأميركي من العدائين مايكل شيري، مايكل نورمان، برايس ديدموند وراي بنجامين.

ميدالية رقم 11 لفيليكس

كما أحرزت سيدات الولايات المتحدة ذهبية التتابع 4 مرات 400 م للمرة السابعة توالياً، بعد فوزهن السهل والصريح، فيما خطفت بولندا فضية تاريخية وحلت جامايكا ثالثة.

وضم الفريق الأميركي أليسون فيليكس التي رفعت عدد ميدالياتها الاولمبية الى 11، إضافة الى سيدني ماكلافلين المتوجة بسباق 400 م حواجز في طوكيو حواجز ووصيفتها دليلة محمد، وأنهت السباق بزمن 3:16.85 دقيقة، أمام بولندا (3:20.53 د) التي صعدت للمرة الاوى في تاريخها في هذا السباق على المنصة، فيما حلت جامايكا وصيفة آخر ثلاث نسخات ثالثة (3:21.24 د).

مفاجأة نرويجية



وفاز النرويجي الصاعد جاكوب إنغيبريغستن (20 عاماً) بأول ألقابه الأولمبية عندما أحرز ذهبية سباق 1500 م.

وحل إنغيبريغستين أولاً بتسجيله زمناً قدره 3.28.32 دقيقة، أمام الكيني تيموثي شيرويوت بطل العالم 2019 (3.29.01 د)، والبريطاني جوش كير ثالثاً (3.29.05 د).

وفي أول مشاركاته الأولمبية، حقق إنغيبريغستين إنجازاً كبيراً. فبعد تتويجه بطلاً أوروبياً في سباقي 1500 م و5 آلاف م في 2018 ببرلين عندما كان يبلغ 17 عاماً، قرر النروجي التفرغ لسباق 1500 م، رغم فوزه المقنع في 5 آلاف م حينها ضد حائز الذهبية الأولمبية مستقبلاً حامل الرقم القياسي العالمي الأوغندي جوشوا شيبتيغي، في حزيران/يونيو في فلورنسا ضمن الدوري الماسي.

ذهبية تاريخية للهندي

منح الهندي نيراج شوبرا بلاده أول ذهبية أولمبية على الإطلاق في ألعاب القوى بعد فوزه بمسابقة رمي الرمح السبت في أولمبياد طوكيو.

ورمى أفضل مسافة من محاولته الأولى (87.58 م) أمام التشيكيين جاكوب فادليتش (86.67 م) وفيتيشلاف فيسيلي (85.44 م) اللذين حصدا الفضية والبرونزية توالياً.

وكانت أفضل نتيجة للهند على المضمار والميدان فضيتان في 200 م و200 م حواجز الملغاة الآن في أولمبياد باريس 1900 بفضل البريطاني-الهندي نورمان بريتشارد.

وكان شوبرا حقق الذهبية في الألعاب الآسيوية في جاكارتا 2018 بعد أن حقق لقب آسيا في 2017.

أما فادليتش فأضافها الى فضية بطولة العالم 2017 في لندن، علمًا انه حل ثامنًا في ريو 2016، فيما كرر فيسيلي برونزية أولمبياد لندن 2012، علمًا ان حقق الذهبية في بطولة العالم 2013 في موسكو.



الروسية ماريا لاسيتسكيني تحرز ذهبية الوثب العالي

وأحرزت الروسية ماريا لاسيتسكيني ذهبية مسابقة الوثب العالي، لتضيفه إلى ثلاثة ألقاب عالمية.

وقفزت لاسيتسكيني 2.04 م أمام الأسترالية نيكولا ماكديرموت (2.02 م) والأوكرانية ياروسلافا ماهوشيك (2.00 م) حاملة فضية بطولة العالم في الدوحة 2019.