دعا البطل الأولمبي الأردني في التايكواندو أحمد أبو غوش إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة للحفاظ على صحة الجميع، وبخصوص الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو ألفين وعشرين قال أبوغوش إنه يجب الفصل في قرار تنظيم الألعاب أو تأجيلها في أقرب وقت.