

يوم مثير آخر تشهده دورة طوكيو 2020، إذ بدأ التنافس على الذهب فجر اليوم الخميس مع تتويج ألماني، كما يستمر التنافس على المعدن النفيس في ألعاب القوى، فتابعوا معنا آخر أخبار الألعاب الأولمبية الصيفية في تغطية استثنائية.

التنافس الكبير على الذهب اليوم لن يقل عن سابقه، فإضافة إلى تصفيات وذهبيات ألعاب القوى التي دخلت إلى سباق طوكيو 2020 الجمعة بدأت مرحلة الأدوار الحاسمة في بعض الألعاب الجماعية، فتابعوا معنا آخر اخبار الألعاب الأولمبية الصيفية الخاصة بمنافسات اليوم.



وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها ألعاب القوى وكرة الطائرة الشاطئية، دون أن ننسى الذهبية المبكرة.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم في طوكيو 2020

الملاكمة - تفوّق روسي:

تفوق ألبرت باتيرجازيف الذي يلعب تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية على الأميركي ديوك راجان ليفوز بذهبية وزن الريشة في منافسات الملاكمة للرجال.



ونال راجان الفضية بينما حصل الكوبي لازارو ألفاريز والغاني صمويل تاكي على البرونزي

الكاراتيه - ميدالية عربية:

ضمن الأردني عبدالرحمن المصاطفة ميدالية لبلاده بعد تأهله إلى نصف نهائي وزن -67 كلغ في منافسات الكاراتيه الخميس. اضغط للمزيد

تنس الطاولة - هونغ كونغ تفاجئ ألمانيا:

حصدت سيدات هونغ الميدالية البرونزية في تنس الطاولة بعد الفوز على ألمانيا 3-1.

وفازت ألمانيا في المباراة الأولى (الزوجي) 3-1 قبل أن تخسر لاعباتها جميع مباريات الفردي 3-1 و3-0 و3-0.

سكايت بورد - بالمر يحرز ذهبية المنتزه:

أحرز الأسترالي كيغن بالمر ذهبية المنتزه في منافسات السكايت بورد (تزلّج على الألواح) الخميس والفضية كانت للبرازيلي بيدرو باروس والبرونزية للأميركي كوري جونو.

كانوي - ذهبية للمجر:

فاز المجري ساندور توتكا بذهبية كاياك 200 م فردي الرجال فيما حصل الإيطالي ريزا على الفضية والبريطاني ليام على البرونزية.

وفي ذات السباق للسيدات نجحت الأميركية نيفين هاريسون في خطف الذهب أمام الكندية لاورنس، ومن ثم أتى الدور على الأوكرانية لوزان التي نالت البرونزية.

وفي كاياك 500 لفردي السيدات تمكنت النيوزلندية ليزا من اقتناص الذهب والمجرية تامارا من الفضة وذهبت البرونزية للدنماركية أستراند.

وفي كاياك 1000 م (زوجي رجال) اتجه الذهب إلى أستراليا والفضة لألمانيا والمركز الثالث للتشيك.

ألعاب القوى - نهائيان مشتعلان:

تألقت جامايكا في 110 م حواجز وجاء الرد الأميركي في رمي الكرة الحديدية، اضغط للمزيد

كرة الطائرة الشاطئية - أميركا في النهائي:

نجحت أميركا في الوصول إلى نهائي كرة الطائرة الشاطئية للسيدات بفوزها على سويسرا 2-0 فجر اليوم الخميس. اضغط للمزيد.

ماراثون السباحة - ذهبية ألمانية:

انتزع الألماني فلوريان فيلبروك ذهبية ماراثون السباحة في أولمبياد طوكيو يوم الخميس، حيث تصدر السباق مبكرا وحافظ على تفوقه حتى خط النهاية، اضغط للمزيد

غطس: الصينية هونغشان تشوان تحرز ذهبية منصة ثابتة 10 م

أحرزت الصينية هونغشان تشوان ذهبية منصة ثابتة 10 م في الغطس فيما عادت الفضية لمواطنتها يوتشي شين وغنمت الأسترالية ميليسا وو الميدالية البرونزية.

دراجات المضمار: الهولندية شاني براسبينينكس تحرز ذهبية سباق كيرين

أحرزت الهولندية شاني براسبينينتش ذهبية سباق كيرين في دراجات المضمار وذهبت الفضية للنيوزيلندية إيليسي أندروز وحصدت الكندية لوريان جينيست البرونزية.

دراجات المضمار: البريطاني ماثيو وولز يحرز ذهبية سباق النقاط (أومنيوم)

أحرز البريطاني ماثيو وولز ذهبية سباق النقاط (أومنيوم) في دراجات المضمار ونال النيوزيلندي كامبل ستيورت الفضية والإيطالي إيليا فيفياني البرونزية.

ألعاب القوى: الأميركية كايتي ناغيوت تحرز ذهبية الوثب بالزانة

أحرزت الأميركية كايتي ناغيوت ذهبية الوثب بالزانة في ألعاب القوى لتنال لاعبة اللجنة الأولمبية الروسية أنجليكا سيدوروفا الفضية وعادت البرونزية للبريطانية هولي برادشاو.

ألعاب القوى: البلجيكية نفيساتو تيام تحرز ذهبية السباعية

أحرزت البلجيكية نفيساتو تيام ذهبية السباعية في ألعاب القوى ونالت الهولندية أنوك فيتير الفضية وعادت البرونزية لمواطنة الأخيرة إيما أوسترفيغيل.

ألعاب القوى: الكندي داميان وارنر يحرز ذهبية العشارية

أحرز الكندي داميان وارنر ذهبية العشارية في ألعاب القوى وعادت الفضية للفرنسي كيفن ماير أما البرونزية فكانت للأسترالي آشلي مولوني.

مصارعة حرة: الروسي زافور أوغوييف يحرز ذهبية وزن 57 كلغ

أحرز الروسي زافور أوغوييف ذهبية وزن 57 كلغ في المصارعة الحرة فيما عادت الفضية للهندي كومار رافي وذهبت البرونزية لكل من الكازاخستاني نورإسلام ساناييف والأميركي توماس باتريك غيلمان.

هوكي: بلجيكا تحرز ذهبية الرجال

أحرزت بلجيكا ذهبية منافسات الهوكي للرجال فيما نالت أستراليا الفضية وحصدت الهند البرونزية.

التسلق الرياضي: الإسباني ألبرتو خينيس لوبيس يحرز الذهبية

أحرز الإسباني ألبرتو خينيس لوبيس ذهبية التسلق الرياضي الخميس فيما عادت الفضية للأميركي ناثانيال كولمان والبرونزية للنمسوي جايكوب شوبيرت.



مصارعة حرة: الأميركي ديفيد موريس تايلور يحرز ذهبية وزن 86 كلغ

أحرز الأميركي ديفيد موريس تايلور ذهبية وزن 86 كلغ في المصارعة الحرة ونال الإيراني حسن يزداني جراتي الفضية فيما عادت البرونزية للروسي أرتور نايفونوف ومايلز ناظم أمين من سان مارينو.



كاراتيه: الفرنسي ستيفن دا كوستا يحرز ذهبية وزن -67 كلغ في كوميتي

أحرز الفرنسي ستيفن دا كوستا ذهبية وزن -67 كلغ في مسابقة كوميتي في الكاراتيه وحصد التركي إيراي سامدان الفضية فيما عادت البرونزية للأردني عبد الرحمن المصاطفة والكازاخستاني درخان أسديلوف.

مصارعة حرة: اليابانية ريساكو كاواي تحرز ذهبية وزن 57 كلغ

أحرزت اليابانية ريساكو كاواي ذهبية وزن 57 كلغ في المصارعة الحرة والبيلاروسية إيرينا كوراشكينا الفضية أما البرونزية فكانت للأميركية هيلين لويز ماروليس والبلغارية جورجييفا نيكولوفا.