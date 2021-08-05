

وحصل المجري كريشتوف راشوفسكي على الميدالية الفضية خلف البطل الألماني الذي قطع السباق خلال 1.48.33.7 ساعةونال الإيطالي جريجوريو بالترينييري الميدالية البرونزية.



وابتعد فيلبروك عن بقية المنافسين في بداية السباق وتصدر كل اللفات وحافظ على تفوقه طيلة الوقت. وبقي المجري راشوفسكي والفرنسي مارك-أنطوان أوليفييه على مقربة منه.



وانتشرت مجموعات صغيرة من السباحين على طول المسار وهم يطاردون فيلبروك.



ومرت السيارات والقطارات عبر جسر رينبو، وكان يمكن رؤية نصب تذكاري للحلقات الأولمبية الخمس من مسافة بعيدة بينما كان السباحون يقطعون مسافة السباق البالغة عشرة كيلومترات.



وارتفعت درجات الحرارة على مدار اليوم تحت سماء صافية وشمس حارقة جعلت الأسطح ساخنة، وكانت درجة حرارة الماء 29 درجة عندما بدأ السباق في الساعة 06:30 صباحا.



وعلى الرغم من أن في بعض الأحيان كان راشوفسكي قريبا جدا منه، رفض فيلبروك التخلي عن الصدارة وفي نهاية المطاف ترك منافسه المجري خلفه في المركز الثاني.



وحصد فيلبروك برونزية سباق 1500 متر حرة يوم الأحد الماضي، كما فاز بسباق عشرة كيلومترات في بطولة العالم عام 2019.

والسباح الألماني هو ثاني رياضي يفوز بميدالية في السباحة وماراثون السباحة في دورة أولمبية واحدة بعد التونسي أسامة الملولي (حلّ في المركز العشرين).