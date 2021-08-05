ومنح البطل هارسل بارتشمنت جامايكا الذهبية بعدما قطع السباق خلال 13.04 ثانية محققاً أفضل رقم له هذا الموسم.

واكتفى الأميركي هولواي الذي كان مرشحاً للذهبية بالمركز الثاني 13.09 بعد منافسة قوية جداً مع الجامايكي الآخر رونالد ليفي صاحب البرونزية 13.10.

وفي مسابقة رمي الكرة الحديدة للرجال عوضت أميركا ما فاتها وحصلت على ذهبية وفضية بفضل محطم الرقم الأولمبي ريان كروسر 23.30 متراً ومواطنه جوي كافاكش.

وحسمت نيوزيلاندا الصراع على البرونزية عبر توماس والش بينما جاء المصري حسن في المركز الثامن.

محاولة جزائرية

حاول الجزائري حصد إحدى الميداليات البراقة في الوثب الثلاثي لكنه حل في المركز الخامس مكتفياُ بتحطيم الرقم الوطني.

ووثب البرتغالي بيتشاردو 17.98 ليحصد الذهب أمام الصيني زهو والبوركينابي فابريكي الثالث.