وسيشمل اليوم الثالث التنافس على ثمانية عشرة ميدالية ذهبية في 10رياضات، حيث سنوافيكم بآخر أخبار ونتائج الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020، وخاصة المتعلقة بالنجوم العرب المشاركين في المسابقات المختلفة.

وانطلقت في الثالثة فجراً منافسات العديد من الألعاب أبرزها كرة اليد وكرة الطائرة.

ولا تذهبوا بعيداً، إذ سننشر هنا آخر أخبار ونتائج اليوم الثاني من طوكيو 2020.

السباحة - ذهبية أميركية وإنجاز تونسي

حصد الأميركي تشايس كاليش ذهبية 400 م متنوعة ليهدي بلاده الذهبية الأولى في طوكيو 2020.

وجاءت الذهبية الأميركية بعدما أنهى كايليش السابق بزمن قدره 4.9.42 دقائق متقدماً على مواطنه جاي صاحب الفضية 4.10.28 ومن ثم الأسترالي برندون 4.10.38.

وحصد التونسي أحمد الحفناوي الذهب في 400 م رجال، اضغط للمزيد

كما فازت اليابانية يوي أوهاشي تحرز ذهبية 400 م متنوعة للسيدات بزمن قدره 4.32.08 دقائق وتلتها الأميركية إيما ويانت 4.35.76 وثم الأميركية هالي فليكينغر 4.34.90.



