زولوتيك البالغة ُ ثمانية عشر عاماً تغلبت في النهائي بالنقاط على الروسية تاتيانا مينينا المشاركةِ تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية، بواقع خمس وعشرين نقطة لسبع عشرة فيما نالت كل من التركية هاتيس كوبرا إيلغون والتايوانية شيا-لينغ لو الميدالية البرونزية.
زولوتيك تهدي أميركا ميدالية تاريخية في التايكوندو
باتت الشابة أناستازيا زولوتيك أولَ أميركية تفوز بميدالية ذهبية في التايكواندو في تاريخ الألعاب الأولمبية، بعد تتويجها بذهبية وزن أقلَّ من سبعة وخمسين كيلوغراماً.
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