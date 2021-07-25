ونجح الحفناوي في حصد الذهب في السباحة مسابقة 400 متر حرة للرجال محققاً مفاجآة مدوية بزمن قدره 3.43.36 دقائق.

وتفوق الحفناوي (18 عاماً) على العديد من الأبطال إذ احتل الأسترالي جاك مكلوغلين المركز الثاني 4.43.52 فيما آلت البرونزية للأميركي كيران سميث 3.43.94.

قال الحفناوي في تصريحات تلفزيونية بعد تتويجه: "لا أصدق ذلك، هذا رائع، هذا الصباح شعرت بإحساس أفضل من يوم أمس، أنا بطل أولمبي الآن".



تابع الشاب المولود في 4 كانون الأول/ديسمبر 2002: "وضعت رأسي في الماء وهذا ما حصل، لا أصدق ذلك، هذا حلم تحوّل إلى حقيقة".



ومنذ اللحظة الأولى، بقي الحفناوي بين متصدري السباق وكان أول الواصلين، ليحرز الذهبية الثانية في رياضة السباحة بعد تتويج الأميركي تشايس كاليش في 400 م متنوعة.



وهذه ثاني ميدالية لتونس في هذه الألعاب، بعد تتويج محمّد خليل الجندوبي السبت بفضية وزن 58 كلغ في رياضة التايكواندو.



وكانت مدينة أنطاليا التركية المحطة التحضيرية الأخيرة للحفناوي قبل مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية.



وسيخوض الحفناوي في طوكيو أيضاً سباق 800 م.



وكان الحفناوي قد أحرز الشهر الماضي ذهبية سباق 400 م حرة في بطولة فرنسا، مسجلا 3:46.16 د، كما أحرز سباق 800 م بزمن 7:45.54 د.

