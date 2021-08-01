واصل الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان التألق في الألعاب الأولمبية الصيفية بتجاوز ثمن النهائي على حساب فيليب ونيكولاس من أميركا 2-1 اليوم الأحد.

وبدأ منتخب قطر المواجهة بطريقة سيئة بخسارته الشوط الأول 21-14 خلال 17 دقيقة ليضع نفسه في موقف لا يحسد عليه.

وتمكن العنابي من العودة إلى المباراة بعد ضربات ساحقة مميزة لشريف يونس وإصرار لافت من زميله أحمد للوصول إلى الدور القادم لينتهي الشوط قطرياً 21-19 خلال 23 دقيقة.

وبدا هدوء الثنائي القطري واضحاً في الشوط الفاصل الذي تسيدته قطر وجعلت أميركا تحاول اللحاق بها قبل أن يحسمه العنابي 15-11 خلال 19 دقيقة.

وسيلعب منتخب قطر في ربع النهائي مع الفائز من مباراة إيطاليا وبولندا.