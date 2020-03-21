وقال ميلز لرويترز في مقابلة عبر الهاتف ”نصيحتي هي تأجيل الألعاب الأولمبية حتى العام المقبل.“

وأضاف ميلز ”سيكون هذا أمرا غير مسبوق لكننا نواجه وضعا غير مسبوق. فلنؤجل كل شيء لمدة عام وفي النهاية ستعود الأوضاع إلى سابق عهدها.“

وأردف قائلاً ”لكني لا أعتقد أن الدورة الأولمبية ستتم في الموعد المحدد لها (يوليو وأغسطس) لأن العدوى بالفيروس تنتشر في شتى أنحاء العالم وفي بعض الدول بدأت وتيرتها تشتد مؤخراً.“

وأوضح ميلز ”لا أرى إمكانية لإقامة الأولمبياد لأن ذلك يتطلب نقل الناس من كافة أنحاء العالم إلى مركز التجمع.“

ورغم التأثير الهائل لتفشي الفيروس على مستوى العالم تؤكد اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمو الدورة على تنظيم الحدث الرياضي الكبير في موعده ودون أي تغيير في الخطط.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الصيفية المقبلة في العاصمة اليابانية في 24 تموز/يوليو المقبل وتستمر حتى التاسع من آب/أغسطس التالي.

وتحت قيادة ميلز حصد بولت المعتزل حالياً ثماني ذهبيات أولمبية و11 لقبا عالمياً.

