

قالت رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو أمام وسائل الإعلام الجمعة "لا نفكر إطلاقًا بإلغاء الألعاب. نفكر بالطريقة الأفضل للتحضير لها من خلال منح الأولوية للسلامة عبر جعل الناس يشعرون بإمكانية إقامة الألعاب في أجواء سالمة وآمنة".

وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان اليابان حالة طوارئ جديدة في طوكيو وثلاث محافظات أخرى (كيوتو، أوساكا وهيوغو) الجمعة بسبب جائحة كوفيد-19، وذلك قبل ثلاثة أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في العاصمة من 23 تموز/يوليو إلى الثامن من آب/أغسطس المقبلين.

وعرف الأرخبيل الياباني أزمة محدودة خلال تفشي فيروس كورونا حيث سجلت رسميا 10 آلاف وفاة منذ كانون الثاني/يناير عام 2020. لكن عدوى انتقال الفيروس ارتفعت بشكل كبير خلال فصل الشتاء على الرغم من حالة طوارئ أولى في قسم كبير من البلاد.

وشهدت طوكيو 759 إصابة جديدة بكوفيد-19 الجمعة، في حين بلغت أوساكا الأكثر تأثرا في الفترة الأخيرة 1162 حالة اليوم أيضا لكن بتقلص بسيط مقارنة مع أرقام مطلع الأسبوع الحالي.

وتسير حملة التلقيح في اليابان ببطء نسبي حيث يتم الاعتماد حاليًا على لقاح فايزر/بايونتيك فقط من دون غيره. وقد تلقى نحو 1,1 مليون شخص، من أصل 126 مليوناً في البلاد، الجرعة الأولى من اللقاح.